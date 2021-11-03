На Украине предъявили экс-президенту Януковичу обвинение в создании ОПГ

На Украине предъявили новые обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу. Он обвиняется в создании организованной преступной группы. Об этом говорится на официальном сайте генпрокуратуры Украины.

Сообщение о подозрении (предъявление обвинения) направлено по последним известным местам жительства экс-президента Виктора Януковича. Также с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам, — сказано в сообщении.

Уточняется, что по версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВС страны. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Следствие считает, что действия подозреваемых «привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 человек. Отмечается, что от действий экс-президента «пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. В подборе кадров он допускает такие же серьёзные ошибки, как сбежавший президент, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он назвал сегодняшнюю ситуация на Украине повторением преддверия событий на Майдане в 2013 году, и обратился к Зеленскому с предупреждением.