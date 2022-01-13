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На Украине предположили, что Байден «работает на Кремль»

Журналист Минин: Байден запретил санкции по «Северному потоку — 2», сговорившись с Россией
03:00, 14 января 2022
На Украине предположили, что Байден «работает на Кремль» Джо Байден Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден мог намеренно блокировать санкции по «Северному потоку — 2». Чтобы скрыть его «работу на Кремль», были запущены переговоры с Россией по гарантиям безопасности, заявил заместитель главреда издания «Страна.ua» Максим Минин в авторской колонке.

Украинский журналист предположил, что переговоры нужны были для отвода глаз, чтобы отвлечь от факта содействия Байдена открытию газопровода.

По одной из версий, кстати, все жёсткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях, — дымовая завеса, чтоб не дать [повода] обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку — 2», — подчеркнул Минин.

По его мнению, это единственная целесообразная цель переговоров Вашингтона и Москвы.

Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой, — пояснил журналист.

Ранее стало известно, что сенат США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Инициатива сенатора от штата Техас не набрала необходимых для утверждения 60 голосов. Инициатива Круза не нашла поддержки и в Белом доме. Там опасались, что из-за введения санкций будет подорвано «единство европейских союзников».

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