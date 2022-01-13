На Украине предположили, что Байден «работает на Кремль»

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом останется в контакте с союзниками и Россией для определения дальнейших действий после серии переговоров. Сами переговоры он назвал откровенными и полезными, сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, США готовы и к продолжению дипломатического взаимодействия, и к развитию событий по сценарию конфронтации. Обсуждения были откровенными и прямыми, они были полезными. Они дали нам и нашим...