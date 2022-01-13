На Украине предположили, что Байден «работает на Кремль»

Президент США Джо Байден мог намеренно блокировать санкции по «Северному потоку — 2». Чтобы скрыть его «работу на Кремль», были запущены переговоры с Россией по гарантиям безопасности, заявил заместитель главреда издания «Страна.ua» Максим Минин в авторской колонке.
Украинский журналист
По одной из версий, кстати, все жёсткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях, — дымовая завеса, чтоб не дать [повода] обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку — 2», — подчеркнул Минин.
По его мнению, это единственная целесообразная цель переговоров Вашингтона и Москвы.
Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой, — пояснил журналист.
Ранее стало известно, что сенат США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Инициатива сенатора от штата Техас не набрала необходимых для утверждения 60 голосов. Инициатива Круза не нашла поддержки и в Белом доме. Там опасались, что из-за введения санкций будет подорвано «единство европейских союзников».