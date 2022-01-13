Сенаторы не поддержали проект о санкциях США против «Северного потока — 2»

Сенат США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Инициатива сенатора от штата Техас не набрала необходимых для утверждения 60 голосов. Трансляция голосования шла на сайте сената.

Круз предлагал санкции, которые бы пришлось вводить в течение 15 дней после утверждения в сенате.

Инициатива Круза не нашла поддержки и в Белом доме. Там опасались, что из-за введения санкций будет подорвано «единство европейских союзников».

Перед голосованием Тед Круз убеждал коллег, что только санкциями против «Северного потока — 2» можно спасти Украину. Он настаивал, что без ограничений Украину сотрут с лица земли.

Ранее стало известно, что США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против «Северного потока — 2», заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. Такой шаг может оказаться опасной авантюрой, отметил он. Пол выразил сомнения в эффективности законопроекта об ограничительных мерах в отношении газопровода, который предложил Тед Круз.