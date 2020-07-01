На Украине объяснили, почему возвращение Донбасса пугает Киев

https://static.news.ru/photo/fd61f83a-bc01-11ea-b798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. По его словам, в таком случае Киеву придётся взять на себя много дополнительных обязанностей.

Станет необходимо выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать средства на восстановление его территорий, а также разбираться — кто из нынешних жителей ДНР и ЛНР «герой», а кто «преступник». Против последних придётся возбуждать уголовные дела, отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ». Запись трансляции он разместил на своём YouTube-канале.

Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придётся отвечать за очень многие вещи, — объяснил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о статусе Донбасса продолжает оставаться краеугольным камнем в российско-украинских отношениях. Компромисса по этой проблеме между Москвой и Киевом по-прежнему не просматривается, и на этом фоне всё чаще речь заходит о том, можно ли будет вообще восстановить регион после стабилизации ситуации. И оценки западных экспертов на этот счёт весьма пессимистичны.