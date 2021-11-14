На Украине нашли новый сценарий «нападения» России

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун нашёл новый сценарий, как Москва может «развязать войну» с Киевом. По его мнению, поводом для этого может стать ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Пискун заявил, что в Москве просчитали вариант, если Варшава и Вильнюс откажутся впускать в страны мигрантов. В таком случае на границе их будет становиться только больше, из-за чего может начаться штурм. По его словам, Польша откроет огонь, но белорусы придут на помощь беженцам, которым придётся вновь искать себе пристанище.

Пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнёт защищать беженцев, воюя с Украиной, — сказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что РФ в такой ситуации будет проверять НАТО на прочность, выясняя, будет ли Альянс выполнять пятую статью устава о взаимопомощи союзникам.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, что позволит достичь успеха в случае открытого конфликта с Россией. Ключевым пунктом в этом отношении должны стать сверхсовременная техника и вооружение.