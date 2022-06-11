На автостанции в Израиле сгорели сразу 18 автобусов

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На центральной автобусной станции в городе Цфат в Израиле утром 11 июня сгорели сразу 18 автобусов, сообщает местное издание Jerusalem Post. Пока никаких данных о пострадавших нет. В полиции считают, что пожар мог стать следствием поджога.

Местные жители рассказали, что во время пожара услышали громкие хлопки. Многие испугались, решив, что в Израиле мог начаться ракетный обстрел.

На место возгорания сразу же прибыли сотрудники противопожарных служб. Они начали оперативно тушить пламя и не позволили ему затронуть остальные транспортные средства, припаркованные на той же станции.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, по какой причине мог произойти настолько масштабный пожар. В городском муниципалитете уже заявили, что, скорее всего, автобусную станцию могли специально поджечь.

В полночь 4 июня пожар произошел на складе морских контейнеров на юго-востоке Бангладеш в Читтагонге. В результате как минимум 40 человек погибли, более 450 получили ранения.