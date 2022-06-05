Число погибших при пожаре на юго-востоке Бангладеш идет на десятки

Минимум 40 человек погибли и множество ранены в результате пожара на складе морских контейнеров на юго-востоке Бангладеша в Читтагонге, сообщает IndiaTV. Возгорание произошло 4 июня ближе к полуночи.

По информации телеканала, огонь распространился до контейнеров с, предположительно, химикатами, после чего последовал мощный взрыв. Это привело к еще большему масштабу пожара.

По словам местного хирурга Элиаса Чоудхари, число погибших в инциденте будет расти.

Отмечается, что в тушении огня задействованы как минимум 19 пожарных подразделений.

По словам медиков, самые частые ранения в результате этого инцидента — ожоги легкой и средней тяжести. Однако состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

Согласно информации источника, склад, в котором находятся более 5,000 морских контейнеров расположен в 20 км от главного порта страны в Читтагонге.

В конце мая рядом с международным аэропортом Женевы в строящемся центре для беженцев вспыхнул крупный пожар. В результате ЧП авиасообщение с городом было заблокировано. Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы.