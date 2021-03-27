На поклон к Путину: в Норвегии рассказали, как ЕС получить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/debd8dce-8f4e-11eb-9dae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз, принявший неудачную стратегию вакцинации населения от коронавируса, будет вынужден униженно идти на поклон к Кремлю за «Спутником V».

Такое мнение высказал норвежский Resett. В свой статье издание отмечает, что Евросоюз «остался в дураках в борьбе за дозы вакцины». При этом когда в Москве регистрировали необходимый препарат, в Брюсселе «холодно, без малейшего энтузиазма» реагировали на это.

Также Resett указывает на то, что выбранные Евросоюзом вакцины не оправдывают своё предназначение. Так, эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, по вакцине AstraZeneca появились подозрения, что она вызывает тромбоз. Сейчас ряд европейских стран рассматривают «Спутник V» как на спасение.

Брюсселю придётся отправиться в Москву делегацию, которой предстоит унижаться, выпрашивая поставки российской вакцины, подчеркнули в Resett.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецким властям следует уже сейчас начинать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Он отметил, что выступает за «Спутник V» не из-за его российского происхождения, а из-за необходимости для Германии получить все возможные вакцины.