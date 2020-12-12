На химзаводе в Индии прогремел взрыв

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Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана или Турции. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве без всякой «задней мысли».

Сейчас надо думать не о том, кто успел или не успел помочь урегулированию. Подчеркну ещё раз, выбор формата был за Азербайджаном и Арменией. Именно этим, а ничем другим, был обусловлен...