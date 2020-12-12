На химзаводе в Индии прогремел взрыв

Одиннадцать работников химзавода в городе Хайдарабад на юге Индии были госпитализированы после взрыва. По предварительной версии, там взорвался реактор.
Пожар на заводе, по предварительным данным, возник из-за взрыва реактора. Мы изо всех сил стараемся не допустить распространения огня на другие районы, — цитирует газета Hindustan Times начальника пожарной службы.
К месту происшествия срочно прибыли четыре пожарные машины. Из здания завода Vindhya Organics поднимались густые пары. Есть вероятность, что ещё несколько человек остались там заблокированными.
Из соседних зданий началась эвакуация людей.
Как писал NEWS.ru, взрыв произошёл на заводе возле города Бристоль на юго-западе Великобритании. В результате ЧП погибли четыре человека. Инцидент случился на предприятии компании Wessex Water в Эйвонмауте (пригород Бристоля). Причиной инцидента стал взрыв бака для химических реагентов. До этого местные пожарные сообщали о мощном взрыве. Возникший после него пожар быстро потушили.