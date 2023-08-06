На границе Сумской и Белгородской областей заработал гуманитарный коридор Минреинтеграции Украины сообщило об открытии КПП Колотиловка — Покровка на границе с РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На границе Сумской и белгородской областей заработал пункт пропуска Колотиловка — Покровка, сообщила в Telegram пресс-служба Минреинтеграции Украины. В ведомстве подчеркнули, что граждане Украины могут использовать этот маршрут для возвращения в родную страну из России.

Украинцы, эвакуируемые с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) — Покровка (Украина). Со вчерашнего дня пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу, — говорится в сообщении Минреинтеграции.

В ведомстве подчеркнули, что любой украинец сможет получить психологическую, юридическую и гуманитарную помощь на пропускном пункте, а также добраться до Сум и Киева.

Ранее Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной. По словам украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, эта идея активно обсуждается между государствами. Он отметил, что реализация инициативы позволит вернуться домой тысячам людей.