На границе Сумской и белгородской областей заработал пункт пропуска Колотиловка — Покровка, сообщила в Telegram пресс-служба Минреинтеграции Украины. В ведомстве подчеркнули, что граждане Украины могут использовать этот маршрут для возвращения в родную страну из России.
Украинцы, эвакуируемые с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) — Покровка (Украина). Со вчерашнего дня пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу, — говорится в сообщении Минреинтеграции.
В ведомстве подчеркнули, что любой украинец сможет получить психологическую, юридическую и гуманитарную помощь на пропускном пункте, а также добраться до Сум и Киева.
Ранее Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной. По словам украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, эта идея активно обсуждается между государствами. Он отметил, что реализация инициативы позволит вернуться домой тысячам людей.