На Филиппинах вспыхнуло судно со 124 пассажирами на борту

Фото Rouelle Umali/XinHua/Global Look Press

Мощный пожар произошёл на пассажирском судне Mercraft 2 рядом с филиппинской провинцией Кесон. По предварительным данным, на борту находились 124 человека, сообщает телеканал ABC-CBN News.

По данным береговой охраны, как минимум семь человек погибли, точно известно о шести госпитализированных.

По меньшей мере семь человек погибли, 105 спасены, — приводит телеканал сообщение службы.

В момент пожара на борту воцарилась паника, люди стали прыгать с корабля в воду. Судно находилось в 500 метрах от порта Риал. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Накануне пять человек погибли в результате крушения туристического самолёта на юго-востоке Франции. По предварительным данным, ЧП произошло в департаменте Изер региона Овернь — Рона — Альпы.