Пять человек погибли при крушении самолёта во Франции BFM: пять человек погибли при крушении туристического самолёта на юго-востоке Франции

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Пять человек погибли в результате крушения туристического самолёта на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в экстренных службах. Подробности произошедшего пока неизвестны. По предварительным данным, ЧП произошло в департаменте Изер региона Овернь — Рона — Альпы.

Около 16:50 (17:50 мск. — NEWS.ru) в эту субботу небольшой пассажирский самолет типа Jodel D140 потерпел крушение на поляне недалеко от города Адрет в Изере, — говорится в сообщении.

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу. Оно совершало свой первый полет с аэродрома под Греноблем.

Ранее стало известно, что рядом с международным аэропортом Женевы в строящемся центре для беженцев вспыхнул крупный пожар. В результате ЧП авиасообщение было заблокировано.