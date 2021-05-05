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Мюнхенская конференция в очном формате отменена

17:21, 05 мая 2021
Фото: Marc Mueller/MSC/Global Look Press

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности не будет проходить в очном формате. Об этом сообщает Bild со ссылкой на её официального представителя Кристиана Тильса.

По его словам, отмена мероприятия связана с пандемией коронавируса. Кристиан пояснил, что риск заражения ещё слишком велик.

«Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Поэтому очная конференция невозможна», - заключил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даже не рассматривалась в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности. По её словам, к дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также генеральный секретарь ООН и генеральный директор ВОЗ.

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