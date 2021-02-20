Захарова: Россию даже не позвали на Мюнхенскую конференцию

https://static.news.ru/photo/8bb5fc3c-7389-11eb-93f3-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия даже не рассматривалась в качестве участника пленарного заседания Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом с возмущением заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне в онлайн-формате прошла Мюнхенская конференция по безопасности, на которой выступали западные политики. По словам Захаровой, судя по всему, партнёры планируют обсудить глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, в зауженном формате.

По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень «зауженном» формате. К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также генеральный секретарь ООН и генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла, — цитирует Захарову РИА Новости.

При этом западные партнёры будут стремиться навязать свои кулуарные решения остальным членам мирового сообщества. Более того, по её словам, Москва и Пекин рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи рассказал, что российское руководство хочет ослабить НАТО и «европейский проект». Кроме того, по его мнению, Россия причастна к кибератакам на предприятия и госучреждения США и Европы.