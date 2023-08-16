«Мы к этому готовы»: Баранец оценил отправку украинских бойцов в Африку Баранец заявил, что Россия готова к отправке украинских бойцов в Африку

Фото: МО Украины

Украинские бойцы в Африке не будут действовать в одиночку, а под патронажем американцев или англичан, эффективность их работы зависит от обученности и количества, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, украинцы будут мешать в тех регионах, где усиливается российское присутствие, однако Россия к этому готова.

Безусловно, там, где будет усиливаться российское присутствие, они будут нам мешать, но мы к этому готовы. У нас давно в Африке присутствует серьезный контингент из вагнеровцев, они действуют достаточно эффективно. Насколько мне известно, вагнеровцы уже там, — сказал Баранец.

Военный обозреватель добавил, что вероятная отправка Великобританией украинских бойцов означает новое противостояние России и Украины на Африканском континенте.

Ранее сообщалось, что служба внешней разведки Великобритании MI6 может отправить в Африку диверсионно-карательный отряд, состоящий из 100 боевиков украинских нацформирований. Британская разведка подготовила для украинских подразделений несколько задач. В их числе — проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на сотрудничество с Россией.