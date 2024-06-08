«Мы абсолютно американоцентричны»: Малофеев назвал два рычага влияния США Малофеев: интернет и финансы являются двумя рычагами давления США на мир

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Малофеев

Россия, как и весь остальной мир, американоцентрична, поскольку подвержена двум рычагам давления со стороны США — контролю интернета и финансов, заявил председатель совета директоров группы компаний «Царьград» и руководитель фонда Константин Малофеев в ходе обсуждений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, избавиться от этой колонизации можно лишь через повышение суверенитета государств.

От информации до финансов мы абсолютно американоцентричны. Начнем с того, что у каждого из нас в кармане смартфон — это интернет, принадлежащий частной американской компании. 14 лет мировое сообщество пытается принять международную конвенцию по интернету. Вместо этого нам рассказывают, что они ввели в совет директоров представителей Австралии, Новой Зеландии и еще чего-то подобного, и теперь это международная, а не просто конформистская частная лавка. <...> Мы через этот интернет находимся с вами в абсолютной информационной колонизации с их стороны, — сказал он.

Зависимость мира от финансовой системы США Малофеев усмотрел в роли доллара и применении таких инструментов Международного валютного фонда и Всемирного банка. По его словам, задача этих организаций заключается в том, чтобы принуждать суверенные государства вести свою экономическую политику строго в соответствии с интересами транснациональных корпораций.

Для избавления от этой колонизации есть только один ответ — повышение суверенитета государств, вообще возвращение к этому священному понятию «государство», которое все больше размывается с помощью либеральных заклинаний о некоем прекрасном будущем, — отметил Малофеев.

Бизнесмен также заявил, что США реализуют план глобальной хаотизации на примере Ближнего Востока. По его словам, так Вашингтон пытается удержать мировое лидерство.