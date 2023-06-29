МВФ одобрил срочный перевод Украине почти $900 миллионов Исполнительный совет МВФ одобрил срочный перевод Украине $890 миллионов

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил перевод Киеву почти в $900 млн. В отчетном документе фонда говорится, что речь идет о незамедлительной отправке денег на Украину, сообщает РИА Новости.

Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR (специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов), — цитирует агентство документ.

Отмечается, что также подтвержден прежде повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.

Украинское Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики 29 июня сообщило, что с февраля 2022 года международные партнеры выделили Киеву около €170 млрд. Донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.

Ранее Всемирный банк заявил о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине. В официальном сообщении организации указывалось, что ее размер составил $1,75 млрд. Из этой суммы $500 млн будут предоставлены в виде займа с гарантией Великобритании, $1,25 млрд — грант от США, а оставшиеся $15 млн — от Финляндии.