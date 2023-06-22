Всемирный банк предоставит Украине новую помощь Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов

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Всемирный банк заявил о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине, говорится в официальном сообщении организации. Ее размер составил $1,75 млрд.

Всемирный банк объявил о выделение Украине помощи в размере 1,75 млрд долларов, — говорится в сообщении банка.

Из этой суммы $500 млн будут предоставлены в виде займа с гарантией Великобритании, 1,25 млрд — грант от США, а оставшиеся 15 млн — от Финляндии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи на, приблизительно, €50 миллиардов. Отмечается, что помощь будет направлена на восстановление Украины и будет предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. По словам собеседника агентства, план Еврокомиссии будет финансироваться путем взносов государств-членов, а не рыночных займов.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли сообщил, что в Лондоне подготовили законопроект, сохраняющий санкции против РФ до выплаты компенсаций Украине. Для этого будут заморожены активы России в стране и предусмотрена возможность их использования для выплаты репараций.