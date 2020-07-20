Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон

В Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон.
Как
Позже один из родственников Эль-Гамаля сообщил, что в морг поступило тело мужчины, и почти вся семья опознала в нём пропавшего. При этом семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста на ДНК, образец которого был взят у трупа.
Однако через четыре месяца группа молодых людей ночью заметила блуждающего по кладбищу мужчину. Его доставили в полицейский участок, где оказалось, что это пропавший Эль-Гаммаль.
Как писал NEWS.ru, американская актриса Ная Ривера, известная как звезда сериала «Хор», пропала без вести. Последний раз её видели на озере Пиру в Южной Калифорнии.
О пропаже Риверы стало известно после того, как полицейские нашли её четырёхлетнего сына Джози одного в лодке.
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