Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон

https://static.news.ru/photo/4c0ae3dc-cab4-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон.

Как сообщает портал Youm 7, Мохаммед Эль-Гаммаль, страдающий психическим расстройством, пропал в январе этого года. Поиски, предпринятые семьёй, не дали результатов.

Позже один из родственников Эль-Гамаля сообщил, что в морг поступило тело мужчины, и почти вся семья опознала в нём пропавшего. При этом семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста на ДНК, образец которого был взят у трупа.

Однако через четыре месяца группа молодых людей ночью заметила блуждающего по кладбищу мужчину. Его доставили в полицейский участок, где оказалось, что это пропавший Эль-Гаммаль.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Ная Ривера, известная как звезда сериала «Хор», пропала без вести. Последний раз её видели на озере Пиру в Южной Калифорнии.

О пропаже Риверы стало известно после того, как полицейские нашли её четырёхлетнего сына Джози одного в лодке.