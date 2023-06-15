Муж «китайской Пугачевой»: как Си Цзиньпин стал председателем КНР Китайскому лидеру исполняется 70. Что известно о личной жизни и увлечениях Си Цзиньпиня

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15 июня исполняется 70 лет китайскому лидеру Си Цзиньпину. В подростковом возрасте он побывал в «трудовой ссылке», потом стал участником Коммунистической партии, в конце 1980-х женился на знаменитой китайской певице Пэн Лиюань, а после 2010-го возглавил КНР. Чем увлекается Си в свободное время и почему любит звонить супруге — в материале NEWS.ru.

Почему юного Си Цзиньпина выслали из Пекина

Будущий лидер КНР родился в 1953 году в Пекине. Его отец был одним из ближайших соратников Мао Цзэдуна и занимал высокие посты в руководстве страны. Таких детей, как Си Цзиньпин, за глаза называли «красными принцами». Семья жила в достатке, ни в чем не нуждалась.

Но жизнь Си кардинально изменилась, когда ему исполнилось девять. Отца заподозрили в антиправительственном заговоре и арестовали в 1966 году, когда началась «культурная революция», направленная на дискредитацию и уничтожение оппозиции.

Фото: Lan Hongguang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Си Цзиньпин выступает на Франкфуртской книжной ярмарке как почетный гость. Чтение — настоящая страсть лидера КНР. Книги поддерживали его в ссылке

Через три года 16-летнего Си Цзиньпина сослали на «трудовое перевоспитание» в деревню уезда Яньчуань провинции Шэньси. Около семи лет он жил в вырубленной в скале пещере, спал на кишащей блохами соломенной циновке и работал в поле вместе с крестьянами.

Что делал Си Цзиньпин в ссылке

Жители деревни, в которой Си Цзиньпин трудился во время ссылки, вспоминали, что молодой человек привез из столицы чемодан «толстых, как кирпичи» книг. Впоследствии, уже став китайским лидером, товарищ Си не раз говорил, что чтение — его главное хобби, которое появилось еще в раннем детстве.

Цзиньпин любит русскую классическую литературу: произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Некрасова, Тургенева, Чехова, Толстого и Шолохова. В одном из интервью он признался, что ему очень понравился аскетизм одного из героев романа Чернышевского «Что делать?». «Нас с друзьями это так поразило, что мы начали гулять в снег и дождь и принимать ледяной душ для закалки духа», — вспоминал он.

Во время ссылки Си увлекся буддистскими боевыми искусствами, цигуном, осваивал разные традиционные практики, укрепляющие тело и разум. Спустя несколько лет Цзиньпин говорил, что именно лишения, с которыми он столкнулся во время «трудовой ссылки», помогли ему понять, как живут простые китайцы. Именно тогда он всерьез проникся коммунистическими идеями.

Фото: shutterstock.com Си Цзиньпин брал пример с героев Чернышевского. Он вообще уважает и хорошо знает русскую классику — от Пушкина до Шолохова

Как Си Цзиньпин развивал туризм

В начале 1970-х Си разрешили вернуться. Сначала Цзиньпин вступил в китайский комсомол, а потом в Коммунистическую партию, хотя его отец все еще отбывал срок в тюрьме как «предатель».

Будущий председатель КНР быстро добился успехов: он стал секретарем деревенской парторганизации, поступил в престижный пекинский университет Цинхуа на химико-технологический факультет.

Окончив вуз, некоторое время Си Цзиньпин проработал секретарем канцелярий Госсовета и Центрального военного совета. К тому моменту его отец вышел из тюрьмы и вновь занялся политикой, но уже под руководством Дэн Сяопина: стал губернатором Гуандуна и партийным руководителем.

Позднее Си Цзиньпин тоже занимал разные высокие посты в китайских провинциях. В руководстве партии особенно отметили его работу в уезде Чжэндин, где расположены известные монастыри и пагоды. Си предложил развивать туризм, и в итоге это помогло увеличить экономические показатели и поступления в бюджет страны.

Где Цзиньпин боролся с коррупцией

В 1980-х Цзиньпин был вице-мэром города Сямынь, секретарем Фучжоуского городского комитета КПК, заместителем секретаря комитета КПК. Но работа не мешала ему учиться в аспирантуре Университета Цинхуа по специальности «марксистская теория и идейно-политическое воспитание» и получить степень в области юриспруденции.

Фото: Li Tao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Путь Си Цзиньпина к вершинам власти был тернист

На посту губернатора провинции Фуцзянь Си помог наладить прочные экономические связи с тайваньскими бизнесменами и привлечь инвестиции в регион. В провинции Чжэцзян политик зарекомендовал себя как борец с коррупцией.

На каждом новом месте Си Цзиньпин обзаводился необходимыми связями. К 2012 году, на который был намечен XVIII съезд КПК, вероятными преемниками Ху Цзиньтао называли двух кандидатов — Ли Кэцяна, считавшегося протеже самого товарища Ху, и Си Цзиньпина, который устраивал всех.

Когда Си избрали заместителем председателя КНР, вопрос о будущем лидере был практически снят. Многим нравилось то, как он боролся с коррупцией. В дальнейшем этот опыт пригодился во время строительства объектов для Олимпиады 2008 года в Пекине.

15 ноября 2012 года на пленуме ЦК КПК Си Цзиньпина избрали новым генеральным секретарем, а через полгода — председателем КНР. Постепенно он стал авторитетным лидером, как его предшественники Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

Впоследствии его переизбирали еще два раза, последний — в марте этого года. Си Цзиньпин стал первым председателем в истории страны, которого утвердили на третий пятилетний срок. Журналисты тогда подметили, что во время заседания товарищ Си отхлебывал чай сразу из двух чашек. В этом усмотрели скрытый политический сигнал — намек на концентрацию могущества в руках главы КНР.

Как Си Цзиньпин встретил Пэн

Си Цзиньпин и Пэн Лиюань познакомились через общих друзей. В то время Си занимал пост заместителя мэра восточного портового города Сямынь. Певица Пэн Лиюань, которая была младше жениха почти на 10 лет, посчитала его несовременным. Однако Си удалось очаровать будущую супругу тем, что он стал расспрашивать ее о тактиках пения.

Они поженилась в 1987 году, сыграв скромную свадьбу, — устроили простой ужин в отеле, а потом позвали друзей. Говорили, что Си, несмотря на статус чиновника, жил настолько аскетично и бедно, что им пришлось мыть стаканчики для зубных щеток, чтобы выпить чай, поскольку чашек в доме было всего две.

Для товарища Си брак с Пэн Лиюань стал вторым. С первой женой, дочерью бывшего посла Китая в Британии Кэ Линлин, он развелся через три года совместной жизни. По словам соседей, чиновник и его супруга постоянно выясняли отношения. Причиной разрыва считают желание Кэ переехать в Англию, хотя у Си только начались успехи в карьере на родине.

Почему Си называли «мужем суперзвезды»

У лидера КНР довольно большая семья. Известно, что его сестры живут в Австралии и Канаде, а брат — в Гонконге. При этом родственники Си очень богатые люди. У самого председателя КНР или у его супруги нет никакого бизнеса, хотя они живут в достатке.

Супруга Си Цзиньпина — певица Пэн Лиюань — стала знаменитой еще задолго до того, как ее муж прославился на всю страну и мир. В начале 1990-х артистку спросили: «Вашему супругу, наверное, сложно? Ведь все знают его как мужа Пэн Лиаюань. Не все мужчины смогли бы выдержать такое». На что она ответила: «Я обычная китайская женщина, так что по традиции всегда буду подчинена супругу».

Фото: Ding Lin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Си Цзиньпин и Пэн Лиюань выглядят весьма гармоничной парой

Пэн — китайская Алла Пугачева. Она исполняла патриотические и народные песни, все время участвовала в местных «голубых огоньках» — ежегодных гала-концертах, посвященных Празднику Весны. Пэн родилась в восточной приморской провинции Шаньдун в семье оперной певицы и заведующего домом культуры «контрреволюционера» — его родственники служили в армии Тайваня. В отличие от отца, Пэн Лиюань всегда подчеркивала верность правительству КНР.

Супруга Си Цзиньпина объездила свыше 50 стран мира, выступала с концертами на разных площадках: в Венской опере и Линкольн-центре в Нью-Йорке, а также дважды в Москве. В 2007 году Пэн исполнила в Кремлевском дворце арию из оперы «Прощай, моя наложница», через пять лет — «Ой, цветет калина».

Сколько раз в день Си Цзиньпин звонит жене

Китайцы называют Пэн Лиюань «гому», что переводится как «мать нации». Супруги предыдущих лидеров Китая — Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао — таких титулов не удостаивались, они большую часть времени находились в тени знаменитых мужей.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Си Цзиньпин и Пэн Лиюань любят появляться на публике в «перекликающихся» нарядах

Совсем иначе обстоит ситуация с Лиюань. Китайцев интересуют ее взгляды, подробности биографии, а наряды вызывают восхищение у местных модниц. В Сети постоянно обсуждают, как элегантно одевается супруга китайского лидера.

Пара любит появляться на разных мероприятиях в костюмах в одном стиле. А когда китайский лидер произносит новогоднюю речь в своем кабинете, за его спиной на книжной полке видны фотографии жены и других членов семьи.

«Я звоню жене хотя бы раз в день... Мы не должны допустить, чтобы наша любовь потерялась за большими расстояниями. Мы никогда не должны забывать о настоящей любви на фоне жизни, полной событиями, и пренебрегать ею во время напряженной работы», — делился секретом долголетних отношений Си Цзиньпин.

Фото: shutterstock.com Пэн Лиюань прославилась гораздо раньше своего супруга. Когда-то он был всего лишь средней руки чиновником и второй половинкой китайской примадонны. Но зато потом сделал ее первой леди Китая

Ему вторит Пэн Лиюань: «Когда он возвращается домой, я никогда не думаю, что пришел лидер нации. В моих глазах он просто муж. Также когда я прихожу домой, он не видит во мне звезду. Для него я просто жена».

Почему Си Цзиньпин невзлюбил Винни-Пуха

В Китае запрещено критиковать главу государства — это пресекается цензурой. Однако блогеры находят выход с помощью иносказаний и намеков.

После встречи Си Цзиньпина с занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой в Сети появился коллаж, составленный из фото лидеров стран и кадров из мультфильма про Винни-Пуха, где главный герой шагает рядом со своим другом Тигрой. Позы, фигуры и выражения лиц персонажей были схожи с теми, которые были на снимке политиков. После этого коллажа Винни-Пуха «отменили» в КНР, а картинку удалили из китайского сегмента интернета.

Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Си Цзиньпин обижается на сравнения с Винни-Пухом. Теперь герой английской сказки и диснеевского мультика в Китае под запретом

Но другие медведи нравятся Си Цзиньпиню. Глава КНР активно практикует «дипломатию панд» — этих животных он презентовал другим мировым лидерам, странам и регионам. 5 июня 2019 года после переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии передачи Московскому зоопарку самца по имени Жуи и его подружки Диндин. Товарища Си и самого иногда сравнивают с пандой.

В свою очередь президент РФ дарил китайскому коллеге на день рождения коробку эскимо, которое так нравится Си. «При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили российское мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — признавался Цзиньпин.

Что Бекхэм подарил Си Цзиньпину

Футбол — хобби Си Цзиньпина со школьных лет. «Я заядлый болельщик», — признавался глава КНР.

Председатель республики всегда любил посещать знаковые матчи. После них он лично встречался с мировыми звездами футбола. Так, 18 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе Дэвид Бекхэм подарил Си Цзиньпину футбольные бутсы и форму. В октябре 2015 года Си Цзиньпин посетил Академию футбола в Манчестере, где сделал селфи с футболистом «Манчестера Сити» Серхио Агуэро и тогдашним премьером Британии Дэвидом Кэмероном. Си Цзиньпину подарили именную футболку клуба с первым номером.

Фото: Brendan Moran/AP/TASS Си Цзиньпин обожает погонять мяч. В его копилке — селфи со звездами мирового футбола

О чем мечтает товарищ Си

Незадолго до своего избрания на пост главы КНР товарищ Си признался, что у него есть три мечты: он хотел бы, чтобы КНР вновь могла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу и принять турнир у себя, а также чтобы китайская сборная в итоге выиграла Кубок мира.

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