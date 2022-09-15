МИД РФ: мирный договор между Баку и Ереваном — главный приоритет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась, российская сторона оказывает необходимую помощь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом она добавила, что Москва рассчитывает на соблюдение достигнутых договоренностей о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

Работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась. Это главный приоритет. Российская сторона оказывает необходимую помощь. Москва рассчитывает, что достигнутые договоренности о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе будут соблюдаться. Первая такая договоренность была сорвана. Второй удалось достичь накануне, — сказала Захарова.

При этом дипломат напомнила о недавних визитах спецпредставителя главы МИД России Игоря Ховаева в Баку и Ереван. По ее словам, основой для урегулирования конфликта остаётся выполнение пунктов трёхстороннего договора.

Обращения Еревана, в том числе по линии ОДКБ, получены, работа уже ведется. Переговоры проводятся на всех уровнях, — заключила официальный представитель МИД РФ.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.

В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.

Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.