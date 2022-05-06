В МИД РФ рассказали о влиянии протестов в Ереване на ситуацию в Карабахе В МИД РФ заявили, что вопросы внутренней политики Армении должны решаться в правовом поле

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Если говорить о влиянии спорных вопросов внутри Армении на нормализацию отношений с Азербайджаном, то речь идёт не об отношении оппозиции к договорённостям, а о восприятии заявлений руководства республики, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его словам, Москва заинтересована в стабильности и мирном развитии Армении.

Все вопросы внутриполитической жизни страны должны решаться исключительно в правовом и конституционном поле в рамках соответствующих демократических процедур. Что касается возможности влияния этих процессов на армяно-азербайджанский диалог, то речь идёт не об отношении оппозиции к договорённостям, а о восприятии тех или иных заявлений армянского руководства, — сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что Россия активно содействует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в первую очередь через реализацию всех положений трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года. Кроме того, Москва поддерживает стороны в стремлении заключить мирное соглашение.

С начала мая Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

В Кремле назвали оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны в связи с тем, что Армения — партнёр России.