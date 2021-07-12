Молдавия просит ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию — газета

Из-за нехватки природного газа Молдавия просит Евросоюз о чрезвычайных поставках. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом переговоров. Известно, что поставки могут быть осуществлены через Румынию.

При этом автор статьи отмечает , что официальный Бухарест обеспокоен тем, что запасы газа в Европе находятся на низком уровне. Молдавские власти готовы пойти на экстренные меры из-за того, что поставки энергоресурса из России упали на треть.

Цена за тысячу кубометров составляет $790, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Бывший президент страны Игорь Додон считает, что весь переговорный процесс — это популизм. По мнению политика, Кишинёв будет покупать тот же российский газ, только дороже.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна заинтересована в подписании долгосрочного контракта на поставку газа с «Газпромом». По его словам, это позволит обеспечить энергетическую безопасность.

Он уточнил, что встречался с главой предприятия «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой. Тем не менее обсудить этот вопрос с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером не удалось.