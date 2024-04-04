Миронов раскрыл, как Франция пытается склонить РФ к переговорам по Украине Лидер СРЗП Миронов: министр обороны Франции связался с Шойгу прощупать почву

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, чтобы прощупать почву по украинскому вопросу, который завел в тупик европейцев, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, французы понимают, что победить Россию на поле боя не получится, поэтому пытаются с ней договориться.

Франция на фоне осторожной Германии хочет играть ведущую роль в европейской политике. Макрон позиционирует себя как независимого от США игрока, который может чуть не в одиночку «сдержать российскую агрессию». Договорился до того, что готов отправить на Украину французские войска, — отметил политик.

Однако, подчеркнул он, Россия не на словах, а на деле показала, что может ждать французский контингент в зоне проведения СВО. Миронов напомнил, что речь идет о недавнем ударе по пункту дислокации иностранцев в Харькове — среди «солдат удачи», по его словам, были и уроженцы Пятой республики.

В Париже сигнал поняли и стали звонить в Москву, — сказал лидер СРЗП.

Сергей Шойгу обсудил с Лекорню теракт в «Крокус Сити Холле» и заверил его, что расследование трагедии будет доведено до конца. Он выразил надежду на то, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы, а также напомнил, что у России есть доказательства причастности Украины к случившемуся. Президент Франции отверг обвинения в адрес Парижа и Киева.