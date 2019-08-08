https://static.news.ru/photo/c1a815ba-b9da-11e9-856d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Karmushkina/via Global Look Press

Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области достигло 80 человек, сообщает Министерство здравоохранения республики.

Ранее Минздрав сообщал о 52 пострадавших. По последним данным, в Кой-Таше нет мобильной связи и Интернета, связь в селе работает, только если забраться на гору, сообщает киргизское издание Kloop .

Другое издание, Kaktus.media, сообщает, что в 15:00 мск возле ресторана произошла стычка между блокировавшими дорогу силовиками и сторонниками Атамбаева. Последние закидывали правоохранителей камнями, после чего милиция отступила и дала митингующим проехать в сторону резиденции экс-президента. В сторону Кой-Таша проехало около 500 людей, а милиция отошла в сторону гор.

Ранее парламент Киргизии поручил профильному комитету заняться разработкой документа о введении в стране чрезвычайного положения в связи с неудачным задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Действующий глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил о намерении уйти в отставку после неудачной попытки задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. На экстренном заседании парламента 8 августа Опумбаев взял вину на себя за столкновения у резиденции Атамбаева 7 августа. По его словам, он уже сообщил о желании покинуть свой пост президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.