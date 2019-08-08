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Парламент Киргизии поручил профильному комитету заняться разработкой документа о введении в стране чрезвычайного положения в связи с неудачным задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Введение чрезвычайного положения поддерживают большинство принимающих участие в сессии парламентариев, — сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

Ранее действующий глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил о намерении уйти в отставку после неудачной попытки задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. На экстренном заседании парламента 8 августа. Опумбаев взял вину на себя за столкновения у резиденции Атамбаева 7 августа. По его словам, он уже сообщил о желании покинуть свой пост президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

По последним данным, силовики снова штурмуют резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.