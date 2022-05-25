Минобороны сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье

В городе Запорожье с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие двигатели для авиации Украины, включая беспилотные летательные аппараты, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражён 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения войск и военной техники, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделения.

В городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны с начала военной операции сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Сообщалось, что эти турецкие дроны становятся простой целью для российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3», обладая крайне низкой маневренностью и относительно крупным размером. Кроме того, эти беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать только одну цель.