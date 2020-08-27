Минобороны: российский патруль пытался избежать столкновения с американцами

https://static.news.ru/photo/53dcad18-e88a-11ea-9fea-fa163e074e61_660.jpg Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Патруль военной полиции Вооружённых сил России 26 августа принял все возможные меры, чтобы не допустить инцидента с участием американских военных в Сирии.

Об этом сообщили в Центре Минобороны РФ по примирению враждующих сторон в САР, передаёт РИА Новости. В Центре добавили, что российские военные пытались не допустить столкновения и при этом выполнить поставленную задачу.

Российская группировка войск в Сирийской Арабской Республике продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии, — подчеркнули представители Минобороны.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил военнослужащих РФ в нарушении протокола по предотвращению конфликтов в Сирии и провоцировании ДТП, в котором пострадали американцы.

Об инциденте на северо-востоке Сирии писал NEWS.ru. Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги бронетранспортёр. Пострадали четверо американских военных, у них выявлены признаки сотрясения мозга.