Минобороны РФ назвало заявление о «потерях российской бронетехники» враньём

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Заявление украинских военных о потерях российских самолётов и бронетехники является «враньём». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передаёт РИА Новости. В министерстве ранее отметили, что военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям. Точечные удары наносятся по военным объектам Украины — местам дислокации ПВО и авиации.

Заявление главнокомандующего ВСУ В. Залужного о якобы потерях российских самолётов и бронетехники является полным враньём, — сообщили в оборонном ведомстве.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что подразделения российских военных замечены под Харьковом. Очевидцы распространяют видео с боевыми машинами и военными. Ранее Минобороны России сообщало о подавлении сил ПВО Украины, военно-морских и воздушных сил Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе был уничтожен.