Министр обороны Израиля подтвердил отказ в поставках оружия Киеву Глава Минобороны Израиля Ганц сообщил украинскому коллеге Резникову об отказе поставлять оружие Киеву

Фото: Xinhua/Global Look Press

Бени Ганц

Министры обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что Иерусалим не готов поставлять Киеву вооружение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства. Сообщается, что Ганц объяснил такое решение «оперативными ограничениями», с которыми сталкивается его государство.

Ганц в разговоре с Резниковым обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль«. <...> В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине, — указали в пресс-службе.

При этом Ганс подчеркнул, что позиция Израиля предполагает поддержку украинского народа и Запада и выразил готовность поставлять гуманитарную помощь и «спасающего жизни защитного оборудования» Министры условились вести диалог касаемо разработки гражданской системы раннего оповещения на случай воздушных атак, отметили в ведомстве.

Официальные лица Израиля прежде также заявляли, что Иерусалим не будет помогать Киеву с поставками оружия, но возможна другая помощь.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль передал Украине разведывательные данные, которые помогут в борьбе с беспилотниками. Сведения помогут «сбивать дроны», отмечается в публикации.