NYT: Израиль передал Украине данные разведки для борьбы с БПЛА New York Times: Израиль передал Украине данные разведки для борьбы с беспилотниками

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газета New York Times заявила,что Израиль передал Украине разведывательные данные, которые помогут в борьбе с беспилотниками. Сведения помогут «сбивать дроны», отмечается в публикации.

Издание приводит слова неназванного чиновника с Украины. Тот утверждает, что данные разведки будут полезны Киеву. При этом советник украинского министра обороны Юрий Сак назвал ошибкой Израиля отказ от более активной помощи в противостоянии беспилотникам. Тем самым Иерусалим отказывается от возможности отработать тактику борьбы с похожими угрозами на своей территории, считает он.

Официальные лица Израиля прежде заявляли, что Иерусалим не будет помогать Киеву с поставками оружия, но возможна другая помощь.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что слова представителей стран Запада о якобы поставках Москве беспилотников из Ирана являются фейком. Его раскручивают Украина и ее покровители, отметил он. Небензя добавил, что Москва отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН».