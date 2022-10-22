Небензя отреагировал на обвинения в поставках России иранских БПЛА Небензя назвал фейком заявления стран Запада о поставках России иранских беспилотников

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Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что слова представителей стран Запада о якобы поставках Москве беспилотников из Ирана являются фейком. Его раскручивают Украина и ее покровители, приводит слова дипломата РИА Новости.

Сейчас Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231, — подчеркнул постпред.

Он добавил, чо Москва отвергает «любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН». В качестве примера этого Небензя назвал распространенное 21 октября письмо в Совбез ООН от имени Германии, Франции и Великобритании.

Три европейские страны потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен, пояснил дипломат. По его словам, в Москве ждут теперь подтверждения, что Устав ООН не будет нарушен и никакого расследования не будет.