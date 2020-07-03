Министр иностранных дел Пакистана заразился коронавирусом

Коронавирусная инфекция диагностирована у главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.
Сегодня днём я почувствовал небольшую температуру и немедленно самоизолировался дома. К настоящему моменту тест на COVID-19 показал положительный результат, — написал Куреши в Twitter.
This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.
Министр иностранных дел Пакистана заверил, что продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно из дома, и попросил за него молиться.
Согласно последним данным, в Пакистане выявлено 221 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По меньшей мере 113 623 человека выздоровели, 4551 пациент умер.
Правительство страны объявило о переходе к первому этапу смягчения режима изоляции 9 мая. В частности, был снят запрет на работу строительной отрасли, узкопрофильных медицинских отделений, а также рынков и магазинов. Власти ввели обязательные для соблюдения меры профилактики: ношение масок, социальное дистанцирование и ограничение числа покупателей в магазинах.
Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей.
Всего в мире выявлено более 10,8 млн заболевших. С начала пандемии выздоровели свыше 5,7 млн человек. Количество летальных исходов превышает 521 тысячу.
Россия продолжает занимать третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Её опережают США (более 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 млн случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее: 11 случаев.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России из больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 8915 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 437,8 тысячи человек.