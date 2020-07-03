Министр иностранных дел Пакистана заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9f4dbd84-bd40-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Шах Мехмуд Куреши Фото: Iran News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирусная инфекция диагностирована у главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

Сегодня днём я почувствовал небольшую температуру и немедленно самоизолировался дома. К настоящему моменту тест на COVID-19 показал положительный результат, — написал Куреши в Twitter.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers. — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020

Министр иностранных дел Пакистана заверил, что продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно из дома, и попросил за него молиться.

Согласно последним данным, в Пакистане выявлено 221 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По меньшей мере 113 623 человека выздоровели, 4551 пациент умер.

Правительство страны объявило о переходе к первому этапу смягчения режима изоляции 9 мая. В частности, был снят запрет на работу строительной отрасли, узкопрофильных медицинских отделений, а также рынков и магазинов. Власти ввели обязательные для соблюдения меры профилактики: ношение масок, социальное дистанцирование и ограничение числа покупателей в магазинах.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей.

Всего в мире выявлено более 10,8 млн заболевших. С начала пандемии выздоровели свыше 5,7 млн человек. Количество летальных исходов превышает 521 тысячу.

Россия продолжает занимать третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Её опережают США (более 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 млн случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее: 11 случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России из больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 8915 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 437,8 тысячи человек.