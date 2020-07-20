Милонов усомнился, что Зеленского спасёт от Кадырова бегство в Антарктиду

https://static.news.ru/photo/2f49aa8e-ca1f-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым так, чтобы тот поверил в искренность извинений. По его словам, в противном случае лидер Незалежной не сможет спрятаться даже в Антарктиде.

Об этом депутат рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу (дом изо льда. — прим. NEWS.ru), в которой он от них спрячется, — сказал Милонов.

Он добавил, что трудно определить, насколько прежде искренен был в своих словах Зеленский, поскольку он бывший актёр. Главе Украины придётся «вывернуться наизнанку», чтобы Кадыров поверил в его извинения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв критично оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время интервью, в ходе которого ему пришлось извиняться перед Кадыровым. Соловьёв обратил внимание на то, как нервно вёл себя Зеленский.