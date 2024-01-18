Российский миллиардер подал в суд на Sotheby's за высокие цены Миллиардер Рыболовлев обвинил аукционный дом Sotheby's в пособничестве обману

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Рыболовлев

Экс-владелец компании «Уралкалий» миллиардер Дмитрий Рыболовлев подал судебный иск к аукционному дому Sotheby’s с обвинениями в пособничестве обману и необоснованному завышению цен на предметы искусства, сообщает журнал «Компания». Издание уточняет, что бизнесмен требует от ответчика компенсацию в размере не менее $380 млн.

Как пишет издание, истец обвинил Sotheby’s в том, что аукционный дом много лет помогал швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье склонять Рыболовлева к покупке произведений искусства по завышенным ценам. Так, в 2013 году миллиардер приобрел за $127,5 млн картину «Спаситель мира», авторство которой приписывают Леонардо да Винчи. При этом для Бувье она обошлась почти в два раза дешевле.

Издание отмечает, что слушания по делу идут в Нью-Йорке, российский олигарх попытался объяснить присяжным, что отношения между арт-дилерами, брокерами и покупателями выглядят очень «темными», поэтому важно, чтобы этот рынок стал более прозрачным.

Между тем, по мнению ряда российских аукционеров, подобные обвинения в торговле по завышенным ценам выглядят как минимум странно. Как отметил в беседе с изданием владелец аукциона русского искусства Константин Бабулин, главный принцип торгов — это когда покупатель платит за понравившийся лот выше его рыночной цены.

Принцип аукциона в том и состоит — выбить максимально возможную цифру. Не минимальную, не рыночную, а максимально возможную, — подчеркнул эксперт.

Глава международной аукционной платформы Александр Киселевский полагает, что судебная победа может подорвать не только репутацию Sotheby’s, но и всего аукционного сообщества, однако шансы у миллиардера на выигрыш невелики.

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