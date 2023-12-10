Милей вступил в должность президента Аргентины в присутствии Зеленского

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Хавьер Милей

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Он принес присягу, после чего уходящий глава государства Альберто Фернандес вручил ему президентскую ленту и жезл, передает Daily Express. На инаугурации присутствовал в том числе президент Украины Владимир Зеленский, который проводит тур по странам Латинской Америки.

Я, Хавьер Херардо Милей, клянусь богом и родиной над Святым Евангелием, что буду с преданностью и патриотизмом выполнять роль президента Аргентины, а также добросовестно соблюдать и гарантировать соблюдение Конституции Аргентины, — произнес присягу Милей.

Церемония прошла в здании Конгресса. После этого новый президент вышел на лестницу парламента, чтобы выступить с первой речью в качестве главы государства перед собравшимися на площади гражданами.

Ранее стало известно, что Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Позднее российская дипмиссия заявила, что РФ на церемонии представит посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Отмечается, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.