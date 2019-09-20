https://static.news.ru/photo/efb96868-dba0-11e9-92f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imagebroker.com/Global Look Press

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Киев настаивает на письменном согласовании контактной группой «формулы Штайнмайера» по Донбассу. По его словам, это является одним из условий для встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».

Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие – мы ожидаем, что на трёх контрольных участках будут разведены войска, — заявил глава МИД Украины в интервью « Европейской правде ».

Министр также уточнил, что третье условие было добавлено российской стороной — выработка чётких формулировок для заявлений президентов.

«Формула Штайнмайера» представляет собой инициативу бывшего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о предоставлении особого статуса Донбассу.

Как ранее писал News.ru, представители Украины отказались подписывать документ на встрече Контактной группы в Минске 18 сентября, поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четвёрки». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскритиковал поведение представителей Киева. Произошедшее ещё раз доказывает, что саммиту «нормандской четвёрки» должна предшествовать подготовительная работа.