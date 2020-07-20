МИД России не подтвердил освобождение двух россиян в Ливии

https://static.news.ru/photo/0775c68e-afd4-11e9-be00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В российском МИД не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения об освобождении двух россиян в Ливии. Речь идёт о задержанных в мае 2019 года Максиме Шугалее и Самире Суэйфане.

Не подтверждаем, — заявили в дипведомстве на запрос РИА Новости.

Ранее об освобождении россиян и их передаче Турции сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Они являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и находились в стране с целью изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки. Их обвиняют в попытке вмешательства в выборы. Прокуратура Ливии утверждает, что россияне намеревались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи, который якобы собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты страны.

Глава фонда Александр Малькевич назвал задержание россиян в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство национального согласия (ПНС) Ливии письменно заверило Москву, что вопрос с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Хасана Али Суэйфана будет решён в ближайшее время.