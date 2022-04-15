МИД РФ: военно-биологическую деятельность на Украине долгие годы вела ФРГ

Германия долгие годы вела военно-биологическую деятельность в лабораториях Украины, рассказала в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, с 2013 года под эгидой немецкого МИД реализуется национальная программа по биологической деятельности German Biosecurity Programme (GBP), а с 2016 года главным украинским партнёром Института микробиологии Вооружённых сил (ВС) Германии, исходя из его же данных, является Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Практическая работа с немецкой стороны проводится силами специалистов Института микробиологии Вооружённых сил ФРГ, а также профильных в области изучения смертельно опасных биологических агентов Института имени Ф. Лёффлера, Института тропической медицины имени Б. Ноха и Института им. Р. Коха. По информации МИД ФРГ, в 2020–2022 годах реализуется уже третья фаза GBP, — заявила Захарова.

Захарова подчеркнула, что ВС ФРГ имеют достаточные знания в области биохимического оружия и инцидент с «загадочным отравлением» блогера Алексея Навального служит тому примером. Специалисты Института фармакологии и токсикологии ВС ФРГ, «смежного» с Институтом микробиологии немецких Вооружённых сил, по её словам, оперативно обнаружили в организме блогера следы отравляющего вещества, который в терминологии НАТО отмечен как «Новичок».

Ранее депутаты Госдумы приняли обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты крайне озабочены деятельностью на Украине биологических лабораторий, свидетельствующих о грубейшем нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического и токсинного оружия. По его словам, Госдеп США подтвердил их работу, но никаких внятных разъяснений по этому поводу дать не смог.