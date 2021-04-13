В МИД РФ раскритиковали сброс воды с «Фукусимы-1»

https://static.news.ru/photo/7aee1328-9c86-11eb-9baf-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Россия сожалеет, что Япония не провела консультаций с Москвой перед решением о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Обратили внимание на одобренный правительством Японии план осуществить сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счёл нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией, — цитирует её РИА Новости.

Захарова добавила, что официальной информации из Японии по данному вопросу недостаточно. В ней нет оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение.

В связи с этим Россия ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам и надеется, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия такого слива на морскую среду. При этом Москва исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс.

Надеемся, что Токио подойдёт к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства, — резюмировала Захарова.

Землетрясение магнитудой 9,1 и вызванное им цунами произошло 11 марта 2011 года. Сильнее всего пострадали провинции Мияги, Иватэ и Фукусима. Были уничтожены более 100 тысяч домов, дороги, порты, а также пострадала расположенная на берегу атомная электростанция «Фукусима-1». Тогда уровень радиации в воздухе превысил допустимую норму как минимум в 10 раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мощное землетрясение 14 февраля 2021 года в Японии привело к тому, что на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из бассейнов, где хранится отработавшее ядерное топливо, выплеснулась вода. По данным энергетической компании TEPCO, обслуживающей АЭС, ситуация не представляет угрозы и не влияет на процесс охлаждения топлива. Объём вылившейся жидкости слишком мал, чтобы представлять опасность, да и содержание в ней радиоактивных веществ очень низкое. Таким образом, АЭС продолжает работать в штатном режиме.