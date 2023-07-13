В Москве ждут результатов встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе Захарова: Москва поддерживает конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном, завила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на просьбу прокомментировать встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, которая запланирована на 15 июля. По ее словам, делать какие-либо выводы преждевременно.

Мы поддерживаем любое конструктивное посредничество, которое ведет к достижению устойчивого мира. Поэтому надо делать выводы по результатам [встречи], — сказала Захарова.

Ранее Пашинян сообщил, что трехсторонняя встреча «брюссельского формата» состоится 15 июля. Он добавил, что азербайджанские власти несут ответственность за усугубляющийся гуманитарный кризис в Карабахе. Пашинян призвал обеспечить мировую консолидацию для «противодействия азербайджанской политике этнических чисток». Глава кабмина выразил надежду, что на встрече стороны смогут зафиксировать прогресс в переговорах по мирному соглашению.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее отметил, что запланированная на 21 июля трехсторонняя встреча может состояться раньше. По его словам, переговоры Баку и Еревана, которые проводятся в Брюсселе, Москве или Вашингтоне, являются взаимодополняющими. Он отметил, что повестка этих встреч одинаковая.