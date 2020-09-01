МИД Польши предложил коллегам из РФ пройти тест о Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/115c6f62-ec56-11ea-ad88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министерство иностранных дел Польши запустило викторину о Второй мировой войне в 81-ю годовщину её начала. В англоязычном Twitter ведомства в публикации об этом отмечен профиль МИД РФ с предложением поучаствовать. В польской версии «челлендж» брошен эстонскому, латвийскому, британскому и американскому посольствам.

В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе о пакте Молотова — Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции, — говорится в сообщении польского МИД.

How much do you know about #WorldWarII : its turning points, great battles, sung and unsung heroes and unknown facts?



Test your knowledge with our #WW2 quiz and nominate others!



We nominate @mfa_russia



https://t.co/qrEQeXQK3M pic.twitter.com/GYqL9uRucf — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) September 1, 2020

Викторина состоит из 18 вопросов. Её открывает вопрос о содержании пакта Молотова — Риббентропа. Следом идёт вопрос: «Когда Третий рейх и СССР напали на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну?» В прошлом году публичные дискуссии о событии тех лет привели к охлаждению отношений между Москвой и Варшавой.

Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Путин, по его признанию, решил пролить свет на историю, так как его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента, в которой СССР называли страной, развязавшей войну, наряду с нацистской Германией.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны и призвал Москву перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю», писал NEWS.ru.