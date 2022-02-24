МИД Китая отказался считать действия России на Украине вторжением

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине российским «вторжением». По её словам, которые приводит китайское издание Global Times, события на Украине стали следствием множества факторов, в том числе исторических.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат выразила надежду, что стороны не закроют дверь для диалога и «предотвратят дальнейшую эскалацию».

Китайская сторона внимательно следит за последним развитием событий, мы призываем все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля, — заявила представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявила, что Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, отвечая на вопрос о возможном введении ограничений в отношении России. Дипломат подчеркнула, что китайские власти никогда не считали санкции эффективным способом урегулирования конфликтов.

До этого китайские власти призвали не допустить эскалации конфликта после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, позиция Пекина по украинскому вопросу остаётся неизменной и предусматривает устранение разногласий дипломатическим путём в соответствии с уставом ООН.