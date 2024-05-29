МИД Канады высказался об ограничениях для использования оружия Украиной МИД Канады: Торонто не ограничивает Киев в использовании передаваемого оружия

Фото: МО Украины

Канада не ограничивает Украину в применении передаваемого Киеву оружия, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Мелани Жоли. Она призвала занять в этом вопросе «прогрессивную позицию», так как Россия «красных линий не придерживается».

В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину, — сказала министр.

Ранее Путин на пресс-подходе после визита в Узбекистан заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями Запада об ударах вглубь страны. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. По словам президента, Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Однако официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США продолжают придерживаться позиции о запрете применения американского оружия украинскими военными при ударах по территории России. По его словам, Белый дом не поощряет действий Киева в этом вопросе.