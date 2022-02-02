МИД ДНР: Украина стягивает полученное от Запада оружие в Донбасс

Украина стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявила РИА Новости полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. В последнее время поставки вооружения Киеву участились после сообщений о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения​​​. Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения в Донбассе, — рассказала Никонорова.

В нарушение Минских соглашений страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют её военных. В поставках на миллиарды долларов также участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.