МИД ДНР считает, что Украина хочет выйти из Минского процесса

https://static.news.ru/photo/8cb6a964-a1bc-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Наталья Никонорова Фото: mid-dnr.su

Киев пытается уйти от выполнения своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом завила глава МИД ДНР Наталья Никонорова телеканалу «Звезда».

Ранее заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Александр Мережко сообщил о праве Киева выйти из Минских соглашений в том случае, если «Россия покажет свою недобросовестность».

По словам Никоноровой, заявления Мережко лишний раз подтвердили нежелание Киева следовать Минским соглашениям. Она также призвала международное сообщество, в первую очередь посредников переговорного процесса в лице ОБСЕ и представителей стран-гарантов, обратить внимание и дать официальную характеристику этим крайне провокационным высказываниям.

Киев уже неоднократно не только на словах, но и на деле показал, что судьба жителей Донбасса интересует Украину в последнюю очередь, — цитирует её телеканал.

Как писал NEWS.ru, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции. Украинская сторона подчеркнула, что выборы на данной территории могут пройти в соответствии с законодательством Украины на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ исключительно после получения контроля над границей. Также на заседании обсуждался вопрос о восстановлении в некоторых районах Донецкой и Луганской областей системы налогообложения в рамках украинского правового поля.