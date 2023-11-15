Международник оценил шансы премьер-министра Эстонии стать генсеком НАТО Политолог Ткаченко: у Каллас низкие шансы возглавить НАТО

Фото: IMAGO/Konstantin Sednev/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас имеет низкие шансы для того, чтобы занять пост генерального секретаря НАТО, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, эту должность, как правило, получают европейцы из более влиятельных стран континента.

Я удивлюсь, если она займет этот пост. Все-таки обычно речь идет о ротации представителей крупных государств Западной Европы, — сказал Ткаченко.

Он считает, что каких-либо принципиальных изменений в политике НАТО в любом случае ждать не стоит. По словам эксперта, проблемы, с которыми сталкивается Североатлантический альянс, носят структурный характер и смена главы Блока их не решит.

Блоку необходимо начать увеличивать военные расходы, пересматривать отношение к боевым действиям на Украине и так далее. В этом смысле даже персоналия генерального секретаря мало на что влияет. Важные решения НАТО принимают в треугольном блоке Вашингтон — Лондон — Берлин, — заключил Ткаченко.

14 ноября на форуме по обороне Politico Defense в Вашингтоне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности стать следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса. В случае успеха она сменит Йенса Столтенберга, который занимает пост главы НАТО с 2014 года.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие зачистили один из самых крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком. По его словам, ВС России забрали в качестве трофея примерно десяток единиц оружия НАТО.