https://static.news.ru/photo/3963072e-54c0-11ea-9971-fa163e074e61_660.jpg г. Ухань Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Международная группа экспертов, работающая в КНР, посетит в субботу город Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Она направится завтра в Ухань, чтобы продолжить работу в эпицентре вспышки заболевания, — отметил глава ВОЗ.

По его словам, учёные уже поработали в Пекине и провинциях Сычуань и Гуандун, передаёт ТАСС.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 21 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18 264 человека.

Как писал NEWS.ru, число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в китайской Ухани за день впервые превысило число заболевших, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.