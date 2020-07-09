Метеорологи предрекли изменение климата в ближайшие пять лет

https://static.news.ru/photo/06a49894-c1b6-11ea-a5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Oxford/unsplash.com

Метеорологи пришли к выводу, что в каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия. Предполагается, что в будущем потепление может достичь 1,5 градуса в год.

Средняя температура в мире уже увеличилась на 1°C по сравнению с 1850–1900 годами, — говорится в прогнозе Всемирной метеорологической организации.

Уточняется, что последние пять лет были самыми тёплыми по сравнению с прошлыми пятилетками. Метеорологи предсказали, что в 2020–2024 годах почти во всех регионах Земли будет теплее, чем раньше. Засуха усугубится во многих районах Южной Америки, на юге Африки и Австралии.

Метеорологи при составлении прогноза учитывают природные колебания и влияние человека на климат, однако в последнем прогнозе не было учтено снижение выбросов в атмосферу в период пандемии коронавируса. Однако учёные полагают, что из-за «большой продолжительности жизни» CO 2 в атмосфере, снижение выбросов в этом году не приведёт к особому снижению концентрации диоксида углерода.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части РФ. По его словам, такая тенденция сохранится. Это происходит из-за накапливания парниковых газов. Глобальное потепление повлияло больше всего именно на Московский регион. Российская столица расположена в умеренных широтах, поэтому на неё в большей степени влияют эти изменения. Сейчас нет единого мнения, насколько сильно будут расти температуры. Вильфанд заявил, что погода будет зависеть от того, насколько человечество будет уменьшать выбросы, уменьшать эмиссию парниковых газов. Однако уже сейчас мы можем наблюдать изменения в температурном режиме. По его словам, в январе за последние 30 лет температура повысилась на 2–2,5 градуса. Летом немного меньше — на 1 градус.