Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе

https://static.news.ru/photo/346c6d00-b7e9-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причина подачи потребителям в Минске некачественной воды связана с выполнением ремонтных работ на участке одного из водоводов. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Отмечается, что 25 июня жители двух районов белорусской столицы — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч обнаружили, что водопроводная вода имеет неприятный вкус и запах. После проверок Минздрав Белоруссии рекомендовал не пить и не употреблять её для готовки пищи. В районы столицы был организован подвоз воды в автоцистернах.

Городское предприятие «Минскводоканал» 26 июня заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Но медики не сняли запрета на употребление воды.

Сегодня мы понимаем, что причина в водоводе (№ 3. — NEWS.ru), протяжённость водовода 23 километра, выполнялись ремонтные работы на участке порядка 100 метров, — цитирует РИА Новости Дороховича.

Он добавил, что водовод отключён и потребители получают только качественную воду из первого и второго водовода. При этом главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк по-прежнему призывает употреблять водопроводную воду с осторожностью, поскольку в некоторых пробах ещё остаётся неприятный запах.

Как писал NEWS.ru, в Минске пользователи социальных сетей распространили письмо Гиндюк в администрацию Фрунзенского и Московского районов. В нём указано, что в воде обнаружены нефтепродукты.